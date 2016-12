Fiorentina: Rossi, tra un mese torna a Firenze

12:45 - Prosegue senza intoppi il recupero di Giuseppi Rossi dall'ennesimo infortunio al ginocchio. L'attaccante della Fiorentina sta svolgendo la terapia negli Stati Uniti dopo l'operazione a Vail, in Colorado, presso il professor Singleton, ma tra un mese dovrebbe tornare a Firenze per riprendere gradualmente il lavoro agli ordini di Vincenzo Montella. In mattinata il club viola ha diffuso un report medico riguardo Pepito.

"ACF Fiorentina comunica che l’atleta Giuseppe Rossi in data odierna è stato sottoposto a controllo dal Prof. S. Singleton in Vail. La visita ha evidenziato una corretta evoluzione della sutura meniscale. L’incremento dei carichi gravitazionali sarà comunque graduale fino al prossimo controllo previsto tra 3-4 settimane, al termine di tale periodo l’atleta rientrerà a Firenze". Rossi è stato operato nei primi giorni di settembre e dovrebbe tornare in campo entro la fine di gennaio.