Fiorentina, Rodriguez: "La squadra è con Sousa"

Il ko al Franchi brucia ancora, ma Rodriguez pensa già a come superare la brutta figura in Europa. "Il Borussia ha fatto gol nei momenti giusti della partita. Poi il calcio è così - ha spiegato -. È difficile, ma dobbiamo rialzare la testa, andare avanti". E per farlo la Fiorentina dovrà unirsi ancora di più: "Ho tantissima fiducia nei miei compagni. Squadra a fine ciclo? Non credo a queste cose, abbiamo grandissimi giocatori". Quanto al suo futuro a Firenze, Rodriguez poi tira dritto: "Ora devo pensare alla squadra, non essere egoista. Devo aiutare la squadra, sono capitano e responsabile di quello che succede".



Quanto a Sousa, invece, il centrale viola non ha dubbi: "Siamo responsabili tutti, non solo l'allenatore. Ci è sempre stato vicino, anche noi siamo col mister". Poi sul prossimo avversario: "Sarà una grandissima prova, dobbiamo mostrare carattere e personalità. Dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi, ma sarà una partita dura, contro una squadra tosta come il Torino". Infine sulla scalata in classifica: "Tornare in Europa League? Difficile, non dipende solo da noi".