Fiorentina, rebus panchina: i Della Valle decidono lunedì

Ancora poche ore e i tifosi della Fiorentina conosceranno il nome del prossimo allenatore. Secondo quanto trapela dall'ambiente viola, infatti, i Della Valle non vogliono perdere tempo e lunedì annunceranno il nome del tecnico per la stagione 2015-2016. In ribasso Montella, con il quale i rapporti si sono incrinati negli ultimi tempi, il pole per la sostituzione ci sarebbe Paulo Sousa del Basilea. Vive anche le candidature Ventura e Donadoni.