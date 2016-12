Fiorentina, Pradè: "Arriverà un difensore"

A poco più di una settimana dalla fine del mercato, la Fiorentina continua a dare la caccia un difensore. "Stiamo lavorando - dice Daniele Pradè a Premium Sport -. Avevamo già un accordo con il Benfica e Lisandro Lopez, ma poi l'infortunio di Luisao ha complicato i nostri piani. Se non arriverà lui, arriverà qualcun altro. Per quanto riguarda Zarate, Tello e Tino Costa siamo contenti di averli fatti: ci daranno alternative che non avevamo".