Fiorentina: possesso palla e corsa per il sogno scudetto

Raggiungere il 73,4% di possesso palla (record in questo campionato) è quasi imbarazzante anche per la Fiorentina che al 43' si è ritrovata già sul 4-0, schiacciando il Frosinone, che in A non aveva mai subito così tanto. La spiegazione l'ha data Paulo Sousa al termine del match: per creare una mentalità vincente bisogna vincere attraverso il gioco. E la Fiorentina non è prima per caso: 24 punti insieme all'Inter (battuta nello scontro diretto a San Siro, 4-1) con gioco, verticalizzazioni e corsa. Il meglio del meglio, per intenderci. Forse una cosa così non se la sarebbe mai aspettata nemmeno la famiglia Della Valle: dopo l'addio con Vincenzo Montella ha puntato tutto, e i fatti stanno dando ragione, sul portoghese, che l'Italia già la conosceva per aver indossato le maglie di Inter, Juventus e Parma. Certo, magari il Frosinone (con tutto rispetto) non era quell'avversario in grado di mettere poi così tanto in difficoltà una squadra attrezzata come quella viola, ma la Fiorentina ha mostrato tutte le sue qualità anche contro le grandi. Sia quando ha vinto (Inter, Milan) sia quando ha perso (Roma, Napoli).



Un altro tassello da segnalare è il massiccio turnover sul quale ha puntato Paulo Sousa: Ilicic, Bernardeschi, Rossi e Kalinic in panchina. Nell'undici titolare ha rispolverato Mario Suarez, affidando la corsia destra a Rebic (in gol per la seconda volta in A: la prima risaliva addirittura al maggio 2014 contro il Torino, sempre al Franchi) e l'attacco a Babacar. Tutto è filato liscio. E adesso la Fiorentina può davvero credere al sogno scudetto. Ma anche la qualificazione ai preliminari di Champions League non è da buttare.