Fiorentina, polemica Zarate: "Perisic soltanto ammonito? Ora tutto chiaro"

Non si placa la polemica in casa Fiorentina. Mauro Zarate non si rassegna e protesta ancora per l'espulsione rimediata contro l'Inter al Franchi. Un rosso che gli è costato tre giornate di squalifica per le mani al collo messe a Murillo. La giornata di mercoledì è andata letteralmente di traverso all'attaccante: prima il ricorso respinto (con tanto di comunicato al veleno della viola, infuriata per il mancato sconto), poi il giallo comminato a Perisic durante Inter-Juve per un gesto analogo - mani al collo - a Cuadrado. Zarate è esploso su Twitter: "¡¡¡¡¡AMMONIZIONE!!!!!Se c'era qualche dubbio adesso non c'è più !! Troppo evidente".