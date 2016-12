Fiorentina: Pepito Rossi, tolte le stampelle 

10:43 - Arrivano buone notizie sul recupero di Giuseppe Rossi. A darle, involontariamente, è la sua fidanzata Jenna Lynn che ha postato su Instagram una foto che fa ben sperare la Fiorentina. L'attaccante ha tolto le stampelle, il primo passo verso il recupero dall'intervento di artroscopia al ginocchio destro. La strada per tornare in campo, però, è ancora molto lunga. Dopo la prima fase di riabilitazione a New York, Pepito è atteso a Firenze entro fine per completare le ultime terapie.