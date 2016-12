Fiorentina - Pepito Rossi, contratto a gettone coi suoi perché

Per Giuseppe Rossi, contratto a... gettone: risistemato secondo presenze e gol, fino alla scadenza il 30 giugno 2017. Scelta fiorentina, che (forse) stona in un momento così, di logica euforia. Scelta condivisa, questo risulta, da Pepito alla ricerca di se stesso e di un modo per ricominciare. Per davvero. Lo stipendio a prescindere, dopo mezza stagione, più altre due, più questa appena cominciata in maglia viola (è Firenze dal gennaio 2013) , avrà una base garantita. Il resto, appunto, a gettone. Perché?

Perché Pepito in 33 mesi di vita fiorentina ha messo assieme 27 partite soltanto. Con 17 gol. Con troppa sfortuna, troppi malanni, una maledizione dalla quale uscire ora che è alla soglia dei 29 anni e in questa Fiorentina potrebbe tornare protagonista. Magari anche in maglia azzurra. Un contratto a gettone non è segno di irriverenza e di scarso rispetto. E' un momento di una carriera e di un campione sul quale i Della Valle hanno puntato tanto, a gennaio 2013, quando lo presero dal Villareal. Certo, ripetiamo, stona in un momento di estasi viola. Ma tant'è.