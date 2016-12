Fiorentina, Paulo Sousa: "Vogliamo vincere e divertire"

Ha le idee chiare Paulo Sousa, presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina . "Vogliamo essere consapevoli delle nostre capacità, coinvolgendo i nostri tifosi e vincendo tante partite. Vogliamo far divertire, divertirci e vincere", ha detto il tecnico portoghese arrivato dal Basilea per sostituire Montella. Sui messaggi dei tifosi per il suo passato juventino: "Li capisco ma voglio che ora pensino a me per il lavoro a Firenze".

Paulo Sousa torna in Italia da allenatore dopo il passato da giocatore con le maglie di Inter e soprattutto Juventus: "Sono cresciuto molto come calciatore e crescerò molto anche come allenatore in questo Paese. Mi confronterò con allenatori di grande caratura, sono consapevole che questa sfida è bellissima". Il tecnico portoghese dovrà proseguire nel lavoro del suo predecessore Vincenzo Montella: "Sono stato un suo grande fan e sono onorato di proseguire il percorso intrapreso dalla Fiorentina con lui al timone. Il suo calcio spumeggiante e divertente mi piaceva molto e proveremo a ripeterlo".



A proposito del suo passato juventino, alcuni tifosi avevano fatto sentire il loro dissenso con delle scritte sui muri. Paulo Sousa ha commentato: "Io sono una persona che vive di calcio, ringrazio Dio ogni giorno per fare quello che adoro. Capisco che alcuni tifosi si ricordino del mio passato juventino, ma io voglio che inizino a pensare a me per il mio lavoro fatto a Firenze e per gli ottimi risultati raggiunti".



Il tecnico portoghese spera di avere a disposizione Mohamed Salah, l'asso egiziano che però potrebbe tornare al Chelsea e finire poi all'Inter: "L'ho visto molte volte, ha fatto benissimo in questa piazza. E' un giocatore da tenere in considerazione". A tal proposito il dg Andrea Rogg ha aggiunto: "E' in programma un incontro dopo-domani. Noi abbiamo esercitato l'opzione per il rinnovo del prestito, non è un segreto che ci sia una previa accettazione del giocatore. Abbiamo stabilito un contratto con il giocatore per gli anni a seguire, è ferma priorità della Fiorentina sedersi con i rappresentanti del giocatore e far valere tutti i contratti stipulati: con il Chelsea, e con il giocatore".



Paulo Sousa chiude sottolineando la sua idea di calcio, molto simile a quella di Montella: "Io sono sempre ripartito dalla qualità dei giocatori che avevano nelle rose precedenti. Ho già detto che sono un fan del calcio di Montella. Quando entro in un progetto cerco di dare un mio imput, ma saranno i giocatori a farmi capire dove ci sarà da migliorare. Il mio gioco? Al Basilea abbiamo segnato molti gol, meno soltanto di Real Madrid e Barcellona, quindi questo risponde alla mia idea di gioco. Noi vogliamo imporre e avere personalità".