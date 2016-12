Fiorentina, Paulo Sousa: "Vogliamo tornare a vincere"

Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due partite, la Fiorentina vuole ripartire contro il Verona. "Dopo i tre giorni di riposo abbiamo ripreso a lavorare bene, puntiamo a tornare a vincere già da domani - dice Paulo Sousa in conferenza stampa -. Vogliamo mantenere le aspettative che abbiamo creato da inizio stagione. E' una gara in cui abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare, ecco perché dovremo cercare di dare ancora di più".

Sousa non si fida del Verona: "E' una squadra importante fisicamente, che può creare difficoltà sui calci piazzati. Hanno tutti calciatori aggressivi nel gioco aereo ed una buona ripartenza; spesso è una squadra che difende con linee molto vicine, per cui è difficile trovare spazi contro di loro. E' importante che molti dei nostri prendano le giuste decisioni, soprattutto nell'uno contro uno. Sul piano individuale loro cercheranno di dare tutto per poter continuare a sperare nel mantenimento della categoria".



Il tecnico della Fiorentina ha poi rassicurato sulle condizioni di Borja Valero e Vecino, dichiarando che entrambi sono due possibilità per la formazione di domani. Certo anche il ritorno di Zarate dopo i tre turni di squalifica, sempre out Benalouane. Intanto la rifinitura è stata seguita anche dal patron Andrea Della Valle.