Fiorentina, Paulo Sousa invita tutti a cena in pieno centro

Fare gruppo. Fare squadra: per crederci, per continuare a correre veloci, per non smettere di regalare uno splendido sogno a una città intera. Ecco perché Paulo Sousa ha chiamato a raccolta la Fiorentina, giocatori e staff al completo, per offrire una cena ecumenica in pieno centro, a due passi dal Duomo e dalla Cupola del Brunelleschi, alla rinomata Buca San Giovanni. Sorrisi e convivialità per cementare un'unione che in campo sta già dando grandi frutti.