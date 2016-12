Fiorentina, Paulo Sousa: "Il mio futuro non dipende solo da me"

Dopo la vittoria sul Sassuolo, la Fiorentina è attesa dalla trasferta di Udine: "Non mi basta quello che abbiamo fatto - ha dichiarato Paulo Sousa -, penso a quello che dobbiamo fare. Quando c'è alchimia tra squadra e ambiente tutti ne beneficiano". A Firenze però si parla anche del suo futuro: "Ho un contratto con la Fiorentina . Non è questione se resto o meno, non dipende solo da me ma anche dai risultati. Voglio creare una cultura interna".

Su Badelj e Vecino: "Sono in grado di giocare, la squadra ha la capacità di recuperare velocemente. L’unico giocatore che ha qualche problema è Kone, che ha un fastidio al flessore e per questo non era in panchina col Sassuolo, devo valutarlo per domani. Gli altri saranno a disposizione" Borja Valero potrebbe essere in panchina: "Tutte le soluzioni sono valide e possibili. E' diffidato da molto tempo ma in campo non è mai stato condizionato. La botta che ha preso è solo traumatica, non è nulla di preoccupante"

Sul possibile turnover domani: "Vedrò di studiare il momento fisico di ogni singolo giocatore in base anche al nostro avversario". Su i cori della Juve: "Il pubblico è uno dei protagonisti del calcio e culturalmente dobbiamo crescere tutti. Ritengo che questi cori non siano sportivi e non credo che dovremmo dare tanta pubblicità a tutto questo, evitare di dare enfasi a questi fatti" Rimanere concentrati sull'Udinese con la Juve alle porte: "La gara di domani è molto più importante di quella di domenica perché arriva prima. Vogliamo continuare a vincere per continuare ad avere una mentalità vincente per le prossime gare. La vittoria ci dà più convinzione e determinazione"