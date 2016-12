Fiorentina, Paulo Sousa: "Giochiamo sempre per vincere"

Incrocio pericoloso per Paulo Sousa , che ritrova il Basilea dopo un anno per l'esordio in Europa League con la Fiorentina : "Bello reincontrarsi, ma noi vogliamo vincere tutte le partite . Loro mi conoscono ma anche io ho lo stesso vantaggio: sarà una bella sfida, cerchiamo di sfruttare il fattore-casa". Su Rossi e Mario Suarez : "Giuseppe può giocare, come tutti. Suarez va aspettato, presto ci darà una grossa mano ".

Paulo Sousa, nella conferenza di vigilia, ha spiegato di provare "Molta felicità nell'affrontare il Basilea dopo un anno straordinario. Dobbiamo competere tra di noi, ma quello che abbiamo passato insieme non si può dimenticare". Il tecnico viola, però, sembra togliersi un sassolino dalla scarpa quando parla dello scarso feeling con i tifosi svizzeri: "Non ci siamo capiti molto, anche per colpa della lingua. In questo senso a Firenze va molto meglio".

Sousa ha poi spiegato le differenze tra le due squadre: "Loro hanno tanta esperienza e voglio giocare la finale in casa, la società ci punta tantissimo. Noi dobbiamo avere esattamente la stessa motivazione e sfruttare la nostra qualità nella fase offensiva". Ma a che punto è la Fuiorentina? "Ci vuole un po' di tempo per trovare i giusti automatismi ma comunque non ci interessano i moduli, casomai le idee di gioco che i giocatori devono attuare con le loro caratteristiche".

Poi ha approfondito il discorso su Mario Suarez e Błaszczykowski: "Suarez è pronto, come tutti. Ha trovato un calcio e un allenatore diverso, ha bisogno di tempo ma è molto intelligente e migliorerà in fretta. Jakub sta bene, è pronto. Abbiamo fatto una valutazione tarando i parametri muscolari per non metterlo a rischio. Vogliamo introdurlo sempre di più nella partita, dandogli continuità in allenamento".