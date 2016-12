Fiorentina, Paulo Sousa: "Temo la pioggia, ma saremo pronti"

Teme soprattutto la pioggia, attesa abbondante su Firenze, Paulo Sousa alla vigilia della sfida contro la Samp . "Ma se l'arbitro ci dirà di giocare dovremo farci trovare pronti". Sui blucerchiati invece pochi dubbi: "Abbiamo rispetto dei nostri avversari e Giampaolo è uno dei tecnici che apprezzo di più per il suo modo di approcciare le gare in modo offensivo. Ma come sempre dipenderà tutto da noi e dal nostro atteggiamento".

Il tecnico portoghese come sempre si focalizza sulla squadra spiegando che ci sono dei problemi da risolvere, ma che il gruppo è cresciuto molto. "Abbiamo determinazione e continueremo a lavorare perché ci sono ancora margini di miglioramento - racconta Sousa - la Samp giocherà per vincere, l'anno scorso siamo andati in difficoltà contro i blucerchiati e vedo una squadra in salute che ha recuperato giocatori importanti. Anche noi stiamo crescendo e siamo motivati. Se tutti i fattori, compreso quello atmosferico ci aiuteranno, potremo vincere". C'è anche spazio per pensare a una classifica particolarmente corta: "Ci sono molte squadre nella parte alta della classifica che lottano per l'Europa. Poi ci sono quelle che lotteranno per lo scudetto, le più attrezzate che possono investire di più. Dico anche che la Serie A sta crescendo".