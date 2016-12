Fiorentina: Paulo Sousa "Deluso e triste, ma abbiamo tutto per passare"

"Mi amareggia molto il risultato, sono deluso e triste per come è andata la serata". Paulo Sousa non usa mezze parole per descrivere il ko della Fiorentina. "La partita non era facile, si è capito subito e l'avevamo prevista così - ha proseguito - Con il passare dei minuti c'è stata troppa frenesia e loro si sono chiusi bene. Ultimo posto in classifica? Dipende tutto da noi. Abbiamo tutto per passare. Non mi sento tradito, sono molto fiducioso".

"Oggi la partita si è messa male, i ragazzi non sono riusciti ad esprimere qualità se non a sprazzi - ha proseguito Sousa - Le motivazioni c'erano, sono dispiaciuto per non aver visto tanta continuità durante la partita. Non ho sottovalutato l'avversario e neanche la squadra. Le espulsioni? Non sono preoccupato, sappiamo che alcuni giocatori hanno difficoltà a controllare le emozioni in campo. Babacar e Rossi? Non è il momento di fare valutazioni individuali". E ora pensiero alla Roma: "Abbiamo le qualità per ripartire subito".