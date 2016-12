Fiorentina, Paulo Sousa: "Contento per l'atteggiamento"

Niente da fare per la Fiorentina , sconfitta 3-0 dal Tottenham e fuori dall'Europa. "Dopo il secondo gol la loro supremazia è stata grande - commenta Paulo Sousa al termine del match -. Sono una squadra importante, riescono a reggere un'intensità altissima per tutta la partita. Sono comunque contento per l'atteggiamento dei miei ragazzi". Ora testa al campionato: "Il terzo posto è un obiettivo importante".

Il tecnico portoghese commenta così l'eliminazione: "Volevamo andare il più avanti possibile in tutte le competizioni, ma purtroppo questo non è stato possibile. Ora dobbiamo recuperare e tirare fuori il nostro orgoglio. Vogliamo rendere fieri i nostri tifosi così come abbiamo fatto oggi fino all'1-0. Il Napoli? Il viaggio non ci permetterà di recuperare al meglio, ma abbiamo una base chiara. Vogliamo fare una partita di altissimo livello contro una squadra come il Napoli che sta facendo molto bene. Sono un persona positiva e questo si ripercuote anche nel mio essere allenatore".