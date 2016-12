Fiorentina, Paulo Sousa: "Abbiamo dimostrato carattere"

Prima vittoria per la Fiorentina , che supera di misura il Chievo : "Abbiamo dimostrato carattere, di voler vincere - commenta Paulo Sousa a Premium Sport -. Il tutto contro una squadra difficile da affrontare, molto ben posizionata in campo". Sul mercato : "Mi fido di Corvino, mi ha dimostrato che non intende vendere le bandiere e quindi non posso pensare al contrario. Jovetic? Deve ancora arrivare, poi vedremo come integrarlo coi nostri schemi".

Il tecnico analizza così la sfida: "Nel primo tempo potevamo allungare e controllare meglio nella ripresa, ma comunque siamo riusciti sempre a mantenere il possesso e l’equilibrio". Il rientro di Borja Valero è stato fondamentale: "E' molto importante per questa squadra, perché conosce il calcio, conosce i tempi e per noi questo è fondamentale, lo è anche per i compagni che lo cercano. Kalinic? È un grandissimo giocatore, ha fatto una stagione straordinaria e per questo le voci su di lui ci sono. Penso sia normale, i grandi giocatori se lo meritano ma spero di continuare con lui per tutta la vita".



Il portoghese saluta poi Pepito Rossi: "Il feeling tra lui e il mio staff c’è stato fin dall’inizio: abbiamo lavorato su di lui, che dopo l’infortunio era in difficoltà. Ha preso la decisione di avere un continuità maggiore di quella che avrebbe potuto avere qui, auguro a lui tutto il bene".