Fiorentina, Paulo Sousa: "Abbiamo concluso poco per quanto creato"

La sconfitta in casa della Juventus non ridimensiona il campionato della Fiorentina , ma per Paulo Sousa il ritorno da ex a Torino questa volta è stato amaro:

"Non è vero che siamo scomparsi nel secondo tempo come avete detto. Nell'ultima parte non siamo riusciti a concludere anche perché loro si sono chiusi bene, si difendono a cinque e difensivamente la Juve è una squadra molto forte. Abbiamo avuto poca pazienza, come in occasione del secondo gol loro, gli abbiamo un concesso un contropiede invece dovevamo gestire meglio la palla. Sul gol di Cuadrado abbiamo lasciato troppo spazio a Evra per fare il cross e dopo i centrocampisti dovevano aiutare di più i difensori. Siamo consapevoli della nostra forza, non è facile venire a giocare qui con questa personalità. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità propositiva, vogliamo continuare a rimanere competitivi. Sappiamo che dobbiamo trovare anche degli spunti personali per risolvere le gare più complicate contro squadre che si chiudono. Emozionato a tornare a Torino? E' normale che rivivere alcune circostanze, rivedere i luoghi, le persone con cui ho vissuto momenti belli ti porta sempre un po' d'emozione ma sono sempre rimasto concentrato sul mio lavoro. Un futuro alla Juve? Io sono contento di stare qui, sono concentrato"