Fiorentina, parla Pepito Rossi: "Pronti per una grande stagione"

Pepito Rossi lancia la sfida, sua e della Fiorentina, al campionato e non solo: "Siamo pronti a una grande stagione", dice il fantisista viola in un'intervista esclusiva concessa a Premium Sport. "Le vittorie contro Barcellona e Chelsea ci danno coraggio per sfiddare tutte le big". Sul suo stato di forma e sul nuovo tecnico, spiega: "Io sto bene e sono convinto che con Sousa siamo già molto migliorati".