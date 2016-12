Fiorentina-Palermo 2-1: Babacar regala i tre punti al 93'

LA PARTITAUn gol che può cambiare il volto a una stagione, nel bene o nel male. Il colpo di testa nel recupero di Babacar è un crocevia importante del campionato di Fiorentina e Palermo e va ben oltre il valore dei tre punti che il 2-1 per i viola ha portato con sé. Ha rotto il tabù interno della Fiorentina che davanti ai propri tifosi arrivava da quattro pareggi - con fischi annessi - consecutivi e al tempo stesso ha tolto la speranza di uscire da una crisi senza fine per i rosanero che, con Corini alla prima in panchina, hanno portato a otto le sconfitte consecutive in campionato restando desolatamente all'ultimo posto. Con la posta in palio spartita lo scenario sarebbe stato totalmente diverso.



La partita però ha raccontato due gare diverse al proprio interno. Un dominio viola nel primo tempo contro il coraggio palermitano nella ripresa che fino al colpo di scena finale aveva regalato un punto ciascuno. Nel primo tempo però la Fiorentina avrebbe meritato qualcosa di più del vantaggio di misura, penalizzata da un paio di decisioni arbitrali discutibili - come in occasione dei gol annullati a Kalinic e Babacar - e soprattutto respinta da almeno due interventi prodigiosi di Posavec su Vecino e Babacar. In mezzo il rigore trasformato da Bernardeschi per un fallo di mano in area di Aleesami a suggellare la pioggia di occasioni fatte piovere dalle parti del giovane portiere rosanero.



Nella ripresa lo scenario è totalmente cambiato con la Fiorentina che, prima dell'assalto negli ultimissimi minuti, non è mai stata in grado di impensierire il portiere avversario, anzi. Dopo quattro minuti Jajalo ha pennellato la punizione perfetta per il pareggio del Palermo, ma sono di Quaison e Nestorovski le occasioni più ghiotte della ripresa per il colpaccio. Saltati gli schemi di Sousa con l'inserimento di Chiesa e Zarate, la giocata decisiva arriva al terzo minuto di recupero con il cross dell'argentino deviato in rete da Babacar tra le proteste dei difensori del Palermo.