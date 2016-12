Fiorentina, P. Sousa: "Poco credibili per lo scudetto? E' normale"

E' una questione ci credibilità da costruirsi nel tempo. Da mettersi addosso, indossare e poi esibire. Ma è anche e soprattutto una questione di tempo, di mentalità, di convinzione. Ecco, è proprio questo il punto: "Credo che la convinzione sia fondamentale, devi essere sempre convinto di ciò che fai - dice il tecnico viola -. Noi dobbiamo sostenere la creatività del singolo per arrivare a un'identità comune sul campo. Le vittoria ovviamente portano ancora più fiducia e convinzione. La mia squadra è matura? Credo che le partite si vincano più con la qualità che con la maturità. Essere primi non ci deve creare problemi o responsabilità, ma la gioia di essere là davanti".



E in questo, di conseguenza, è necessaria sfrontatezza. Giocare senza paura, dominando il gioco, perché di qui passa la strada per i successi: "Noi dobbiamo riconoscere le nostre capacità e i nostri limiti e per affrontare il Napoli dobbiamo superare i nostri limiti - spiega -. Al San Paolo vincerà chi dominerà nel possesso palla, entrambe le squadre sono capaci in questo, speriamo di riuscire ad essere noi a controllare il gioco. Sarri? È un grande collega, troveremo un Napoli molto in forma in questo periodo".



E allora sotto con la formazione: "In questa settimana le nazionali ci hanno privato di alcuni giocatori, nel fare la formazione partono in vantaggio quelli che hanno lavorato più tempo con me. La sosta spesso è importante, ma in questo caso ci ha creato qualche problema per lavorare perché tanti giocatori, soprattutto in difesa erano assenti. In ogni caso si sono allenati tutti abbastanza bene, anche i sudamericani che per rientrare hanno dovuto fare un giorno di viaggio. Kalinic ha preso una botta alla coscia in nazionale, ma abbiamo visto con i medici che non è un problema".



Tra i giocatori destinati alla panchina ci sono Rossi e Suarez: "Pepito continua a lavorare sia in squadra che individualmente. Il minutaggio in partita fa parte del suo recupero, ma non ho dubbi che Giuseppe tornerà ai suoi livelli per aiutare noi e la Nazionale. Mario Suarez? È un giocatore che vale come tutti gli altri".