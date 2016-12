Fiorentina, P. Sousa: "Campionato di alta qualità, ma noi cresciamo"

La sua Fiorentina va che è un piacere ma dato che l'appetito vien mangiando e lo scudetto è un obiettivo da inseguire realmente, non può stupire Paulo Sousa quando chiede rinforzi alla sua società: "Cosa manca a questa squadra? Per crescere dovremmo avere più scelte per avere continuità durante la stagione e durante la singola partita. Serve una continuità d'intensità e più scelte ci potrebbero dare più possibilità di controllo delle gare".

Il tecnico viola spiega ancora: “Abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, abbiamo creato molto, potevamo concretizzare di più e non l'abbiamo fatto. Nella ripresa abbiamo rallentato concedendo di più al Palermo, poi siamo stati bravi a fare il terzo e a vincere. La vittoria è meritata, non era facile dopo la sosta, anche in passato la Fiorentina non è stata fortunata nella prima gara dell'anno. Dobbiamo continuare così, stiamo bene e siamo contenti".



"Dall'inizio ho detto che questo campionato è molto più ricco di qualità rispetto agli ultimi anni - continua Paulo Sousa -. L'idea di gioco è chiara, i miei giocatori l'hanno capita, hanno molti margini di crescita e poi i risultati danno fiducia".