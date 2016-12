Fiorentina, ottimo esordio con Ilicic e Borja Valero

La bella vittoria della Fiorentina sul Milan è il segnale dell'ottimo lavoro iniziato da Paulo Sousa in questi mesi. Guardando con attenzione la gara del Franchi, ci si accorge che il tecnico portoghese ha rigenerato Ilicic e Borja Valero : due giocatori che l'anno scorso non sono riusciti a dare il loro contributo alla squadra. Soprattutto lo sloveno , che soltanto a fine stagione è riuscito a lasciare il segno.

La famiglia Della Valle continua a lavorare sul mercato e dopo l'arrivo di Kalinic, che si è già integrato nel gioco viola, punta su Iturbe della Roma. Ma sul giocatore ci sono anche Genoa, Sampdoria e Bologna. I giallorossi stanno pensando di cederlo in prestito nel caso in cui Gervinho dovesse rimanere a Trigoria. Salvo un suo trasferimento in Premier.