Fiorentina-Napoli 0-1. Higuain-gol, vale il terzo posto

10:15 - Fiorentina-Napoli 0-1. Decide Higuain al 17' st, con una prodezza delle sue. E con questa vittoria il Napoli completa la rincorsa al terzo posto solitario, a meno 7 dalla Juventus. Successo meritato, la squadra di Benitez ha fatto qualcosa in più della Fiorentina, che al 35' st ha colpito la traversa con Mario Gomez. Brutto infortunio per Insigne, uscito dopo 20': problemi al ginocchio destro.

LA PARTITA

Il Napoli gode di buona salute, e perdipiù vede oramai vicina la conquista del terzo posto. La Fiorentina è alla caccia di un'altra serata scacciapensieri, poteva essere stata quella del 3-0 con l'Inter, ma il seguito è stato un po' così, fra alti e bassi. Dunque, ci si attende qualcosa da questa sfida, buon calcio e buone giocate: chi ci sa fare, non manca.

Montella schiera un 4-3-3 intento all'aggressione, con Ilicic a destra e Cuadrado a sinistra. E questo è il senso della partita: i ritmi dei viola sono sì votati all'offensiva, ma senza il giusto ritmo per creare patemi al Napoli. Che di suo, risponde con accelerazioni mirate, diritte nel cuore dell'area fiorentina. Higuain e due volte Insigne cercano il gol con tiri dai 16-20 metri, e sono brividi per Neto. Un tiro lungo e veemente di Babacar è la risposta viola, il pallone accarezza la parte alta della traversa.

Bella partita? Un po' sì, un po' no. Nel senso che le contraeree funzionano e si deve girare al largo delle rispettive aree di rigore. L'emozione peggiore è al 21', quando su innocuo contatto con Ilicic, Insigne cade male e subito fa capire che non può riprendere. Fuori subito, portato a braccia, dopo tre minuti entra Mertens e l'apprensione per l'infortunio ci sta tutta.

Non varia lo schema-Napoli, non cambia registro la sfida: Borja Valero e Aquilani controllano il possesso-palla, cercando Cuadrado, ma senza occasioni di far male. Il Napoli è più sbrigativo, e sul finire del tempo Hamisk sbaglia il tocco decisivo per mandare in gol Callejon, e giusto al 45' Higuain trova in mezza girata (che stile!) il gol. Ma non ha nemmeno il tempo di gioire perché guardalinee e arbitro hanno già messo a referto la sua (chiara) posizione di fuorigioco. A riposo.

Cambia Montella, nella ripresa: Cuadrado a destra e Ilicic a sinistra, per evitar loro qualche disagio di troppo patito nel primo tempo. Benitez rimane fedele allo schema di base, con Mertens che da vice-Insigne cerca di dare il meglio. Un cartellino giallo a Savic, per una entrata da paura su Jorginho al 7': Valeri è un buonista, avrebbe meritato il rosso.

E dopo un'ora, la svolta del match: Rafael è strepitoso nel deviare un diagonale-gol di Cuadrado. Subito dopo è Hamsik che si vede deviare la palla-gol da Neto. Sono i momenti "caldi" di questa sfida, tutti in rapida successione, e al 17' tocca a Higuain cambiare il corso della serata: pallone da destra e rasoterra di Maggio, l'argentino si avventa e calcia, imparabilmente, dai dieci metri. Molto bello, molto da Higuain. Napoli in vantaggio e diciamo pure con merito. E terzo in classifica.

Montella ha bisogno di un qualcosa in più, là davanti. Entra Pizarro (fuori Aquilani) poi spazio a Gomez poco prima della mezz'ora, Ilicic esce e i fischi si sprecano: non a torto. Benitez risponde con De Guzman, l'eroe della tripletta in Europa League, per Hamsik che tanto ha fatto e parecchio ha sbagliato.

E proprio Gomez, al 35' st di testa, su un perfetto cross di Cuadrado torna a essere... Gomez: splendida girata aerea, Rafael è battuto, ma la traversa respinge quel pallone dell'1-1. Il Napoli è un po' sulle gambe, soffre questa ripartenza viola nel finale. Ma ha difensori e muscoli per ribattere anche gli ultimi assalti. Tre punti d'oro, la rincorsa degli azzurri al terzo posto si completa. Per la Fiorentina la quota 13 (punti), e le amare sensazioni di questo autunno. Ma ora c'è Gomez in più: se quella traversa è un segno del ritorno.



LE PAGELLE

Neto 7 - Si arrende solo alla girata, imparabile, di Higuain. Parata prodigio su Hamsik e sicurezza costante.

Savic 5 - Soffre la presenza di Higuain e rischia il rosso per un'entrata che non si deve fare, su Jorginho.

Ilicic 5 - Cerca di fare, non gli riesce niente o quasi. E quando esce, il fischi del Franchi lo sommergono. Lui li sente tutti. E li soffre.

Cuadrado 6 - Fra alti e bassi, la sua partita si alza nel finale quando serva a Gomez la palla che finisce sulla traversa.

Gomez 6,5 - Appena in campo, ricorda al meglio l'arte del suo calcio: stacco e torsione, pallone imparabile, traversa che gli nega la gioia del gol. Ma questo è un segnale.

Rafael 6,5 - La sfida fra portieri finisce quasi alla pari: anche Rafael sa cosa fare e come.

Koulibaly 7 - E' sempre più nel cuore del Napoli e tutore della difesa. Partita impecabile e quel salvataggio sulla linea al 92' vale oro.

Maggio 6,5 - Corre e corre, sulla fascia destra. Non per caso, il pallone del gol arriva da lui.

Hamsik 5,5 - C'è sempre, fa un sacco di cose, sul più bello però sbaglia l'ultimo tocco. Peccato.

Callejon 6 - Gli manca la spietata lucidità del gol, quella che quest'anno esibisce. Però il suo è un calcio sempre pulito e prezioso.

Higuain 7 - Che dire? Ha ricominciato a fare gol e ha tuta l'aria di volerne fare tanti. Proprio tanti.

IL TABELLINO

FIORENTINA-NAPOLI 0-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 7; Tomovic 6, Gonzalo Rodriguez 6, Savic 5, Alonso 6 (38' st Pasqual sv); Mati Fernandez 6,5, Aquilani 6 (20' st Pizarro 6), Borja Valero 6; Ilicic 5 (28' st Gomez 6,5), Babacar 5,5, Cuadrado 6. A disp: Tatarusanu, Richards, Basanta, Lazzari, Badelj, Kurtic, Vargas, Marin, Joaquin. All. Montella 6

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6,5; Maggio 6,5, Albiol 6, Koulibaly 7, Ghoulam 6; David Lopez 6, Jorginho 6,5; Callejon 6, Hamisk 5,5 (30' st De Guzman 6), Insigne 6,5 (24' Mertens 6); Higuain 7 (40' st Henrique sv). A disp: Andujar, Colombo, Gargano, Mesto, Britos, Inler, Radosevic, Zapata. All. Benitez 6,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 17' st Higuain (N)

Ammoniti: Ilicic, Savic, Cuadrado (F), Koulibaly, Jorginho, Henrique (N)

Espulsi: --

Note: --