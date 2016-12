Fiorentina, Montella tentato da Babacar e Gomez insieme

13:48 - In vista della sfida con la Samp, Montella ha un'idea in testa per l'attacco viola. "Babcar e Gomez insieme? L'idea mi stuzzica, ma è ancora presto. Mario sta bene, ma non giocherà dall'inizio". Poi una battuta sulla gara contro i blucerchiati: "E' una squadra pratica piena di giocatori di temperamento, che concede poco e sulle situazioni di palla inattiva è sempre pericolosa. Ci faranno giocare poco su un campo non ottimale".

Parole d'elogio poi anche per Mihajlovic: "Ci siamo frequentati, siamo stati compagni e nutro molta stima nei suoi confronti. E’ un amico". Qualche perplessità invece sul presidente della Samp: "Ho avuto modo di conoscerlo a Roma ed è molto simpatico, sarà da valutare quando ci saranno momenti più difficili".



Bastone e carota per Babacar: "Gli abbiamo tolto un dente questa settimana e quindi la pressione si è spostata su quello e non sulle prestazioni sul campo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua calma come sta vivendo questo momento ma ancora ha fatto poco, c’è chi alla sua età ha fatto molto di più". E proprio per l'attacco Montella ha qualche nuova idea in testa: "Ho provato Babacar e Gomez insieme perché si assomigliano come caratteristiche e ho avuto un’estate per farli coesistere. E’ difficile per le difese avversarie trovarsi di fronte due giocatori di stazza ma ancora non ho avuto modo più di tanto di averli".



Su una cosa però il tecnico viola pare non avere dubbi: il recupero di Gomez: "Lo vedo molto bene, come mai da quando ho potuto allenarlo, ma non è ancora pronto per giocare dal primo minuto". Capitolo Borja Valero e Pizarro: "Borja ha un senso di appartenenza fortissimo, ma ci sta un calo. Emotivamente vuole strafare e quando non ti riescono le cose, ma a livello professionale è eccezionale. Pizarro invece ha recuperato al 100%, si è allenato anche ieri e vediamo domani. Lui quando non si allena gioca anche meglio…".



Infine una battuta sulla lotta per il terzo posto: "Sin dall’inizio si sapeva che c’erano 6-7 squadre che potevano lottare per questo traguardo, è un campionato che sta rispettando le previsioni con qualche sorpresa in questo inizio. Ci sono rose più competitive della nostra, ma attraverso la nostra filosofia di gioco e il nostro essere gruppo che si può avvicinare o quanto meno sopperire alle assenze per raggiungere il traguardo. Rossi e Gomez? Uno non lo vedo tutti i giorni, l’altro sì e vedo come si allena".