Fiorentina, Montella: "Tenacia, volontà e voglia di vincere: da qui il successo" 

23:12 - La rimonta sul Milan come iniezione di fiducia anche in vista del ritorno di Europa League contro la Roma. La pensano così tanto Vincenzo Montella che il patron della Fiorentina Diego Della Valle: "Un successo dettato dalla tenacia e dalla forza di volontà dei ragazzi. Abbiamo subito nel primo tempo ma poi abbiamo reagito bene. I tre punti ci danno morale. La classifica? Pensiamoci poi". Esulta anche Della Valle: "Carichi per l'Europa League".

"Abbiamo vinto una gara importantissima dove abbiamo trovato tante difficoltà, soprattutto nel primo tempo" ha continuato Montella. "Abbiamo sofferto le ripartenze nel Milan, che avrebbe potuto portarsi in vantaggio. Nella ripresa abbiamo dominato ed abbiamo subito la rete nel nostro momento migliore. Il gol ha dato alla squadra una forza mentale importante, uno spirito giusto, uno spirito che può portare alla Champions League. Joaquin è entrato bene, ma è la squadra che mi è piaciuta. Si sono sacrificati tutti, Ilicic è stato strepitoso, Rosi ha giocato con i crampi, Gilardino era stremato. Abbiamo giocato da squadra matura, vittoria meritata. Troppi gol subiti? Vero, rispetto al girone d'andata concediamo un po' di più ma quando vinci va bene così. Badelj è entrato bene, è un giocatore che di porta equilibrio. Mi dispiace per Aquilani, non lo sto mettendo nelle condizione giuste per dare il meglio. È penalizzato dalla mia scelta, voglio aiutare Aquilani a tornare nelle condizioni migliori. Inzaghi? Questa esperienza lo aiuterà a migliorare tantissimo".

Vittoria che ha esaltato anche il patron Diego Della Valle: "E' stata una bella partita, una bella serata, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine: possiamo vincere se crediamo in quello che facciamo. Adesso abbiamo partite difficili davanti. Le qualità i ragazzi le hanno, la differenza con le prime della classe la farà la determinazione".