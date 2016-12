Fiorentina, Montella teme la Roma: "Serve un match strategico"

20:29 - Dopo le quattro sberle prese dalla Lazio, la Fiorentina riparte dal "derby" di Europa League con la Roma. E Montella non teme ripercussioni sul match del Franchi contro la squadra di Garcia: "Il 4-0 è dimenticato, sono cose che capitano - ha spiegato il tecnico -. Non mi fido di chi dice che la Roma è in crisi. E' una squadra forte che gioca meglio in trasferta". Infine sulla formazione: "Babacar sta bene, ma non ha i 90'"

Montella ha già battuto gli uomini di Garcia in Coppa Italia, ma questa volta il palcoscenico è differente: "E' un'altra competizione, un'altra gara. Ci sono 180' da giocare e dobbiamo tenerne conto. Dobbiamo fare un match strategico, forse anche più di altre volte perché l'avversario lo richiede". Vietato distrarsi, dunque. "Non mi fido di chi dice che la Roma è in crisi. E' una squadra di valore assoluto, costruita per vincere lo scudetto ed è ancora al secondo posto in classifica. Nelle ultime gare ha perso solo con noi e temo lo spirito di rivalsa dei grandi giocatori della rosa giallorossa".



Ad ogni modo, al Franchi giovedì sera entrerà in campo una Fiorentina diversa da quella dell'Olimpico: "Con la Lazio è stato solo un episodio. Alla squadra sono mancate energie nervose in un momento ricco di impegni importanti e vittorie. I ragazzi si sono impegnati e hanno corso, ma è mancata la freschezza mentale contro una delle squadre più in forma del campionato. Ci sono stati superiori, ma ora si volta pagina".



Per Montella però ci sarà da affrontare l'emergenza attacco: "Abbiamo tre centravanti di ruoloa, ma a disposizione forse mezzo. Babacar sta bene ed è guarito clinicamente, ma non ha certo i 90' nelle gambe. Valuteremo giovedì cosa fare". Sicuramente l'Aeroplanino potrà invece contare su Salah: "Ha avuto un impatto importante con il calcio italiano ed è stato risolutivo. Sta vivendo uno dei suoi migliori momenti della carriera e siamo molto contenti del suo rendimento. Si trova meglio a giocare come seconda punta o laterale offensivo e rende meglio quando ha un riferimento davanti a cui appoggiarsi".



Di fronte si troverà Ljajic, e il tecnico viola scherza sulle mosse per neutralizzarlo: "Gli ho fatto portare la Playstation e la Nutella in camera...". Nelle fila giallorosse di sicuro non ci sarà invece in campo Totti. Un forfait che potrebbe cambiare i piani di Garcia: "Con lui in campo la Roma fa un certo tipo di gioco, senza cambia dinamiche perché non ha uomini che possono sostituirlo". Infine un auspicio: "Dopo le sconfitte la squadra ha sempre saputo reagire. Non ci accontentiamo mai, vogliamo vincere sempre". Roma avvertita.

VIA DA FIRENZE? ZERO POSSIBILITA'

E a corredo delle parole sulla partita di Europa League, su PremiumCalcio, a Montella è stata posta la domanda di rito riguardo al suo futuro che per molti è sempre nei piani del nuovo Milan. "Le possibilità che io lasci Firenze -ha risposto Montella- sono zero. Non esiste questa eventualità". Chiarezza, innanzi tutto.