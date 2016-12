Fiorentina, Montella: "Siviglia con tanti pregi ma sappiamo dove colpire" 

00:38 - Sereno e tranquillo. Convinto di avere a disposizione una squadra pronta all'appuntamento. Pronta per una semifinale di Europa League complicata come quella con il Siviglia. Ma la vigilia di Vincenzo Montella è, a parole almeno, all'insegna dell'ottimismo: "Sotto il profilo dell'applicazione la Fiorentina è pronta a una grande partita: loro sono forti, hanno tanti pregi ma sappiamo dove andare a colpire. Emery obiettivo Milan? Un grande tecnico".

"Non c'è un modo giusto di giocare contro una squadra così" ha continuato Montella. "Il Siviglia è una squadra molto completa. Sa fare tutto, anche ripartire all'italiana. Anche come società è da tanti anni che arrivano in fondo. E' una partita bella da preparare ma anche da giocare. Vorremmo farla diventare una partita fantastica. Non è una squadra perfetta, ha tanti pregi, ma abbiamo individuato anche dove colpire. Sotto il profilo dell'applicazione sono certo che faremo una grande partita. Ci aspetterà un ambiente incredibile ma ho giocatori di grande personalità e si esalteranno nel clima del Pizjuan. Credo che riusciremo a mettere in campo tutte le nostre caratteristiche migliori".

GOMEZ: "CENTRIAMO UNA FINALE STORICA"

A fianco di Montella, Mario Gomez: "Siamo contenti di essere qui però dobbiamo giocare queste due partite molto difficili. Loro sono forti e noi sappiamo che dovremo dare il massimo. Per noi è più facile giocare queste partite perché siamo tutti molto concentrati. Tutti sappiamo che per la città ma anche per noi è una grande cosa giocare questa semifinale. Adesso ho l'obiettivo di centrare la finale insieme alla squadr: non ci sono giocatori che possono vincere le partite da soli in questa squadra, siamo un gruppo. E io sono un attaccante che ha bisogno della squadra che mi aiuta e penso che i miei compagni lo faranno anche domani come sempre".