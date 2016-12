Fiorentina, Montella senza paura: "A San Siro per vincere"

15:38 - Niente paura e nessun limite. Vincenzo Montella non ha intenzione di accontentarsi e lancia la sfida all'Inter: "Dobbiamo pensare solo alla vittoria perché quello è l'obiettivo - dice il tecnico viola alla vigilia della sfida di San Siro -. Solo così il pareggio può essere un risultato positivo". Nemmeno il trend negativo degli ultimi anni lo spaventa: "Tredici ko nelle ultime 13 gare al Meazza con l'Inter? Sarà dura per noi e anche per loro".

Già, dura per tutti. Perché l'Inter di Mancini è in crescita e perché la Fiorentina sta attraversando un buon momento come dimostrato anche giovedì, in Europa League, contro il Tottenham: "Mi è piaciuta la compattezza di squadra nei momenti di sofferenza del primo tempo - dice Montella -. Il sacrificio visto può portare punti in classifica. Salah? E' entrato subito bene e vista la giovane età non c'è grande storia sui suoi impegni ravvicinati. Spetta al tecnico attingere però a tutte le risorse. Può migliorare tatticamente? Sì, ma alcuni giocatori non devono essere troppo limitati dalla tattica".Chi, invece, sta costruendo la squadra proprio sull'equilibrio tattico è Mancini: "Lo stimo per questo - spiega il tecnico della Fiorentina - e perché riesce sempre a migliorare le squadre in cui lavora. E' estremamente preparato e ha dato all'Inter una mentalità nuova. La squadra vuole i risultati attraverso il gioco e oggi a una nuova identità tattica".



Sulla tattica viola, intesa come modulo da schierare a San Siro, Montella non si sbilancia: "Non diamo vantaggi all'Inter dicendo come giocheremo. Borja Valero? Valuteremo nella rifinitura, ora ha il 50% di possibilità di esserci. Badelj? Un giocatore straniero deve abituarsi a tante cose per entrare nel nostro mondo. Lui aveva bisogno di tempo e anche a livello psicologico può aver influito la fretta nei giudizi vista l'etichetta di vice Pizarro. Rispetto a David ha qualità diverse ma può giocare in quel ruolo. Aquilani? Voglio ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto contro il Tottenham in condizioni non perfette".



Resta il tempo per un commento sul sorteggio di Europa League: "Dispiace affrontare un'italiana in un periodo di grandi impegni. Noi vogliamo battere la Roma e andare avanti. Se non ci riusciremo avremo la possibilità di concentrarci sugli altri impegni. Poi magari anche loro sono un po' preoccupati".