Fiorentina, Montella: "Partita aperta: testa, cuore e volontà, io ci credo" 

Sereno, ironico, convinto. E in vena di battute: ecco Montella alla vigilia della sfida con la Juve, a un passo dalla finale di Coppa Italia. "Peccato ci sia il ritorno - ha esordito scherzando il tecnico della Fiorentina - avrei preferito fosse stata sufficiente l'andata. Loro sono fortissimi, io ci credo ma serviranno testa, cuore e volontà. Non voglio una squadra remissiva, sbagliato fare calcoli. Tevez? Fosse per me lo farei riposare".

"Noi ce la giocheremo". Questo il messaggio più volte ribadito da Montella, in vena come non mai di battute: "Allegri ha detto che giocherà con la difesa a quattro? Poteva anche dirmi altro, per esempio quale strategia utilizzerà". Ironia a parte, una partita da affrontare con rispetto, senza paura: "Io ci credo, il pubblico ci starà vicino, c'è rivalità e ci giochiamo l'accesso alla finale. Non faremo calcoli, non ne siamo capaci e sarebbe controproducente". E se Allegri recupera Marchisio, Montella non può dire altrettanto per Pizarro: "Vediamo... Ma finora non si è allenato col gruppo, quindi è improbabile il suo impiego. Ritorna però Savic. Serve una gara intelligente. Bisogna essere lucidi. La Juve è forte anche in Europa, segna tanto in trasferta ma questo deve darci un ulteriore stimolo".