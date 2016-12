Fiorentina, Montella: "Non siamo depressi, abbiamo fame"

15:34 - Basta Juve, Montella è concentrato sul Napoli: "Quella partita è archiviata - ha detto il tecnico della Fiorentina - Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere bravi ad approfittare del loro momento. Dobbiamo mettere in campo orgoglio e intelligenza ed essere bravi a indirizzare la partita a nostro piacimento. Non siamo stanchi né depressi. Abbiamo molta fame, ma non possiamo mangiare qualsiasi cosa. Gomez-Higuain? Mi tengo Mario".

"Il presidente è sempre presente - ha proseguito Montella - E' dispiaciuto per la sconfitta di martedì. Inconsciamente pensava di essere già in finale e forse anche noi, questo è stato un errore. Adesso pensiamo al Napoli, possiamo migliorare la classifica. Dobbiamo stare dentro al gruppone nelle prossime partite. Mi aspetto che domani la Fiorentina non sia depressa e che giochi con temperamento. I grandi giocatori sono quelli che voltano pagina rapidamente. Giocare alle 15? Abbiamo giocato molte volte di sera in inverno, adesso giochiamo di pomeriggio al Sud con 25 gradi. Non vedo una logica".