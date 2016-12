Fiorentina, Montella: "Non mi fido di questa Inter"

16:15 - "Non mi fido di questa Inter, anche se reduce dal ko col Cagliari e dalle critiche. E' sempre una squadra di primo livello, con giocatori di spessore e Mazzarri sa come ottenere il massimo dai suoi. E' una gara estremamente difficile". Montella presenta così la sfida del Franchi. "Noi stiamo bene sia fisicamente e anche di testa - ha continuato il tecnico della Fiorentina - La vittoria di coppa ci ha trasmesso nuovo entusiasmo, ne avevamo bisogno".

"Cuadrado non si è praticamente mai allenato, non ci ho parlato personalmente - ha proseguito Montella - Babacar e Bernardeschi possono anche giocare insieme. Babacar deve essere più concreto, in questo aspetto Bernardeschi è un gradino sopra. Dispiace non vincere in casa, ci manca la vittoria e quella di domani potrebbe essere l’occasione giusta. Nelle due partite casalinghe che abbiamo pareggiato abbiamo avuto molte occasioni e potevamo vincere, siamo solo stati sfortunati".