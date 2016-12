Fiorentina, Montella: "Nessuna tensione, temo solo l'orgoglio della Roma" 

15:10 - Montella conosce molto bene l'ambiente giallorosso. Ecco perché alla vigilia del ritorno di Europa League contro la squadra di Garcia avvisa: "Non credo a un contraccolpo per i risultati deludenti in campionato e soprattutto non credo che mancherà l'appoggio dell'Olimpico. Se c'è una cosa che temo è proprio l'orgoglio della Roma. La Fiorentina sta bene, è cresciuta e abituata a giocare partite così. Nessuna tensione. Babacar e Gomez sono ok".

L'1-1 dell'andata è un risultato che sulla cartya avvantaggia la Roma ma Montella fa perno sui buoni risultati già colti in stagione contro i giallorossi: "Ci conosciamo benissimo, non ci sono segreti. L'importante è che la Fiorentina faccia il gioco di sempre. Di certo siamo tranquilli, la squadra è ormai abituata a giocare partite così". Concetto ribadito anche da Borja Valero: "Siamo cresciuti negli ultimi anni, queste sono le partite che aspettiamo. Nell'ultimo periodo abbiamo dimostrato come si fa a battere le grandi". Impossibile, dati alla mano, dargli torto. La Roma è avvisata.