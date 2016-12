Fiorentina, Montella: "La sfida con la Dinamo arriva nel momento giusto"

21:03 - "Questa partita arriva nel momento giusto, servirà la concentrazione giusta per prevalere sull'avversario". Così il tecnico della Fiorentina Montella alla vigilia della sfida di Europa League in casa della Dinamo Kiev. "Giocherà la formazione migliore, come sempre. Abbiamo individuato le cause degli ultimi risultati negativi. Devo lavorare sulla testa degli giocatori, non c'è un problema fisico. Gomez? Tutti, compreso me, potevano dare di più".

"Europa League? Questa competizione è fondamentale, penso credo che il campionato sia ancora aperto - ha proseguito Montella - La Fiorentina deve essere concentrata in campionato, ma prima deve pensare alla Dinamo. Ci sarà bisogno della miglior Fiorentina e sono sicuro che la vedrete. La Dinamo è una squadra completa, ha delle trame di gioco importanti, sa cosa fare in campo, hanno talento e giocatori veloci. Il mio precedente in Ucraina con la Roma? Era la mia prima partita di Champions da allenatore. Non mi va di ricordare il risultato... Sono solo più vecchio rispetto a cinque anni fa. Come sta Neto? Abbiamo due portieri che non sono al 100%. Consiglio ai giocatori della Dinamo di tirare da centrocampo, magari hanno possibilità di segnare...".