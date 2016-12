Fiorentina, Montella gongola: "Abbiamo meritato la vittoria"

00:35 - Vincenzo Montella è il ritratto della felicità dopo la vittoria dell'Olimpico e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. "Abbiamo fatto una grande partita, anche nel primo tempo quando siamo andati poco alla conclusione - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Il secondo è stato più continuo e risolutivo, abbiamo meritato la vittoria". Gomez si è sbloccato definitivamente: "Ci aspettiamo questo da lui, sappiamo che in area è letale".

Il tecnico gigliato si gode la meritata vittoria e fa i complimenti alla sua squadra. "Dobbiamo avere ambizione e guardare chi ci precede in classifica, sono veramente fiero di allenare questa squadra - ha aggiunto Montella -. Questa vittoria ce la meritiamo tutti, questo gruppo di lavoro è speciale".



Sui singoli. "Diamanti? Ha personalità, è diverso da Cuadrado. Dentro la partita si sente, ma abbiamo anche Ilicic che ha grande talento e dobbiamo reinserirlo in squadra, può essere davvero importante per noi. Gomez? Aveva bisogno solo di fiducia, adesso è tornato letale come era in passato. Gomez e Rossi? E' stato un handicap non averli, per tutti. Il mio augurio è quello di vederli presto insieme. Non credo che sia lontano il ritorno di Rossi, poi penserò a come farli rendere al meglio insieme.



Chiusura sugli stage della Nazionale. "E' legittimo richiederlo da parte di Conte, noi allenatori siamo stati disponibili. L'importante è coordinarsi, ci deve essere un confronto".



Il protagonista della vittoria e della qualificazione alla semifinale è Mario Gomez: "Ho avuto un momento difficile ma è vero che sono stato fermo quasi un anno. Ho bisogno di avere forza per essere al meglio e ora che sono in condizione sono anche più decisivo. Non ho mai dubitato delle mie qualità. La squadra ha giocato una grande partita"