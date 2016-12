Fiorentina, Montella: "Gomez dal 1'? Sono tentato"

20:16 - La Fiorentina ha già in mano il passaggio del turno. Ma la sfida di Europa League contro il Paok, come spiega il tecnico Vincenzo Montella, "potrebbe darci quella continuità e quella convinzione di cui abbiamo bisogno". Mario Gomez può trovare spazio dal 1': "Non ha il minutaggio adeguato per partire dall'inizio, ma sono tentato. Lo vedo bene mentalmente, è determinato e questo mi fa stare tranquillo. Domani mi aspetto una gara maschia".

"Dubito che il Paok venga qui pensando più al campionato - spiega Montella -: per loro ci domani ci sarà una gara fondamentale, ma anche noi ci teniamo molto al passaggio del turno, così potremmo concentrarci un po' di più sulla Serie A. Noi non sottovaluteremo l'appuntamento". La Fiorentina in Europa non l'ha mai fatto e arriva da tre vittorie su altrettanti match. In Italia le cose vanno meno bene e la sconfitta con la Samp sembra aver tarpato ali e ambizioni: "La squadra sa sempre quello che fa, ha preso consapevolezza che può fare di più: per questo c'è ottimismo".

Pizarro, anch'egli in conferenza stampa, ha dichiarato che "bisogna lasciare lo smoking a casa e cominciare a pedalare. Non è una situazione che ci piace, soprattutto per le aspettative di inizio anno. Sappiamo che recuperare i punti persi sarà davvero difficile, il livello della Serie A è alto. Ma sta a ognuno di noi guardarsi dentro di sé per dare molto di più". Montella si sofferma anche su questo: "Questo abito non se lo sono comprati da soli né tanto meno gliel'ho dato io: mi piacerebbe sapere chi glielo ha messo addosso... In questi due anni per fortuna ci sono stati pochi momenti difficili: nel calcio però ci sono fasi di questo tipo come adesso ma ce ne possono essere dei peggiori. Sappiamo che possiamo fare di più e dobbiamo riprendere il cammino che pensiamo di meritare".