Fiorentina, Montella: "Giorni di riflessione"

Il Franchi ha ricucito la strappo, Montella ha fatto "pace" con i tifosi della Fiorentina e ora salgono le chance di permanenza del tecnico in panchina. La vittoria contro il Chievo e il quarto posto, inaspettato, in classifica hanno riportato entusiasmo a Firenze. L'allenatore si è preso del tempo per decidere il futuro dopo l'incontro di sabato con la società: "Giorni di riflessione. Anno sabbatico? Non posso permettermelo".