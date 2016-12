Fiorentina, Montella: "Giocato alla pari con la Juve, è mancato il guizzo" 

23:37 - Vincenzo Montella promuove i suoi: lo zero a zero con la Juve ha soddisfatto il tecnico viola. "Abbiamo giocato alla pari coi campioni d'Italia, penso sia mancato solo il guizzo per decidere la partita. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Gomez? Sono contento di come ha giocato: sta bene fisicamente e questo è importante. Per il nostro campionato saranno decisive le prossime due partite, quelle contro Cesena ed Empoli".

"La partita è stata pari in tutto, equilibrata, ma dei miei la mentalità mi è piaciuta tantissimo. La Fiorentina ha giocato agonisticamente in maniera elevata e non si può fare diversamente contro una squadra come la Juve. Sappiamo che loro geneticamente hanno qualcosa in più, noi dovevamo dare qualcosa in più per fronteggiarli e direi che la squadra lo ha fatto sempre, soprattutto nella mentalità. Sotto questo aspetto mi è piaciuta tantissimo".