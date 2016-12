Fiorentina, Montella furioso per il caso-Gomez

14:25 - Una polemica montata ad arte, che non esiste. Alla vigilia della gara contro il Chievo, Vincenzo Montella è una furia e nel suo mirino c'è la stampa. Il tecnico della Fiorentina parla senza filtri del caso Mario Gomez e del suo presunto attacco al tedesco. "È stato creato un caso, lo dico con grande rammarico. Sono molto arrabbiato verso la professionalità dei giornalisti. Non sono state interpretate male le parole, sono state proprio inventate".

Chiuso il capitolo Gomez, ecco quello relativo a Diamanti, disponibile per la sfida di Verona: "Diamanti? Sta bene, ma devo vedere l’ultimo allenamento, ha grande entusiasmo e voglia. El Hamdaoui non si è allenato così come Marin che ha la febbre. Neto? E' con il gruppo dei portieri. Mi preoccupa sia il Chievo che il campo". Resta il tempo per un piccolo bilancio: "Abbiamo avuto continuità nelle ultime 7-8 partite, eccetto Parma. Abbiamo fatto degli errori nel girone d’andata, ma abbiamo fatto anche cose positive. Con una vittoria il girone d’andata sarebbe soddisfacente anche se non ottimo. Abbiamo la volontà di fare di più ma dipende anche dagli avversari. Abbiamo margini di miglioramento anche per quanto riguarda i singoli. La squadra mi sembra più determinata e rabbiosa di qualche settimana fa". Poi sul mercato: "La società conosce il mio pensiero, dobbiamo vedere cosa propone il mercato. Abbiamo una rosa troppo ampia, ma devo essere bravo a lavorare con gli uomini che ho a disposizione. Il Chievo sta avendo un grande rendimento, ha perso una sola volta nelle ultime nove partite. Ha le caratteristiche per lottare per la salvezza. E’ una squadra che gioca con il 4-4-2, ma cambia spesso modulo e a volte si schiera con la difesa a tre. Siamo pronti in entrambi i casi. Classifica corta per il terzo posto? Vuol dire che c’è più concorrenza e che le squadre sono più vicine tra loro".