Fiorentina, Montella: "Europa League? Proviamo ad andare fino in fondo"

21:47 - Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale d'Europa League, Vincenzo Montella tiene ben alta la guardia dopo l'1-1 dell'andata: "Abbiamo ottenuto un pareggio a Kiev che vale poco. Sarà una partita fisica, loro sono molto forti, dobbiamo essere pronti anche a livello mentale. Abbiamo avuto avversari di livello come Tottenham e Roma che sulla carta erano superiori a noi, proveremo ad andare fino in fondo".

Il tecnico della Fiorentina bacchetta i tifosi viola per i fischi dopo il k.o. interno col Verona: "Abbiamo avuto una supremazia totale della gara, credo che la squadra non meritasse i fischi. In contropiede abbiamo perso la partita e quindi ci sono stati i fischi. Tornassi indietro rifarei le stesse scelte iniziali ma non accetto che la squadra venga fischiata perché ha ricevuto molto dai tifosi ma ha dato tanto. Quando viene toccata la squadra in maniera non corretta difendo il mio gruppo. Domani mi aspetto che il tifoso sia vicino come sempre, è più importante sostenere nei momenti di difficoltà. Se poi ci meriteremo i fischi li prenderemo. I rigori sbagliati? Parlarne a posteriori è sempre facile, abbiamo i rigoristi e Gonzalo è uno di loro. In generale lo scegliamo di partita in partita".



Per quanto riguarda la formazione di giovedì, è ancora in dubbio Pizarro ("Si sta allenando bene, devo valutare se farlo partire dal primo minuto perché c'è il rischio supplementari") mentre Mario Gomez sarà l'unico centravanti disponibile: "Dispiace per l'infortunio di Babacar, Gilardino (non inserito nella lista Uefa, ndr) è cresciuto molto e sarà utile in campionato. Mario sta bene, è utile alla squadra. Ci aspettiamo tanti gol da lui ma è sempre dentro la partita".



Montella prova ancora a eliminare i dubbi circa il suo futuro: "Il mio destino legato ai risultati? Ho voglia di restare a Firenze, la società sa che se non mi sentirò in grado o pronto di allenare la Fiorentina lo dirò al di là della clausola e degli accordi. Alleno perché sento il bisogno di farlo, sarò io a farmi da parte se un giorno non vorrò più allenare questa squadra. Le recenti sconfitte? Non era scontato il passaggio del turno in Coppa Italia visto che la Juve è più forte. Ci giochiamo la partita di domani con serenità, abbiamo perso qualche punto per strada in campionato. Credo che fin qui abbiamo fatto una grande stagione".