Fiorentina, Montella: "Dobbiamo essere più risolutivi"

23:24 - La Fiorentina ospita il Tottenham dopo l'1-1 dell'andata in Europa League e il tecnico Montella ha chiaro l'obiettivo, passare il turno: "Dobbiamo essere più risolutivi nell'ultimo passaggio - ha dichiarato in conferenza -. Giocheremo per vincere contro un avversario forte, spero che l'entusiasmi ci porti coraggio". In porta tornerà Neto, un appello ai tifosi: "E' un grande professionista. Contestarlo non sarebbe d'aiuto".

"Servirà concentrazione e attenzione per passare il turno - ha continuato Montella in conferenza stampa -. Contro il Tottenham dovremo avere coraggio e intensità per novanta minuti e forse anche di più, magari essendo più risolutivi nell'ultimo passaggio, quello che all'andata è mancato. Noi giocheremo per vincere perché la nostra indole è questa, poi se finisce 0-0 va bene comunque. All'andata non abbiamo festeggiato il pareggio, ma siamo solo andati a ringraziare i nostri tifosi in trasferta. Abbiamo tanta voglia di fare e spero che l'entusiasmo ci porti coraggio contro un avversario forte e dovremo essere bravi a gestire il gioco con le nostre caratteristiche".

In Europa torneranno Neto e Gomez: "Neto dà garanzie, è un grandissimo professionista. Chi paga il biglietto può fare quello che vuole, contestarlo o meno, ma la Fiorentina domani ha solo bisogno di sostegno. Neto sa benissimo cosa pensano i tifosi di lui, non c'è bisogno di riconfermarglielo. Da Gomez invece - ha continuato Montella - mi aspetto che continui a giocare così, aiutando la squadra. Possibilmente deve fare anche gol, ma l'importante è che sia dentro il gioco. Farà la sua parte".

Lo spauracchio dopo l'1-1 dell'andata sono i rigori: "Se finisse così avremo grandi chance, siamo in credito con la fortuna - ha sorriso il tecnico viola -. Non c'è nessuna sindrome sui penalty, è solo casualità. Lo scorso anno Gonzalo li aveva segnati tutti