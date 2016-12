Fiorentina, Montella: "Diamanti può darci molto"

16:41 - Il primo colpo di mercato della sua Fiorentina lo ha soddisfatto perché, spiega, "mi piace il modo di giocare di Diamanti: è un trascinatore, un giocatore che lotta e può integrarsi benissimo in questa squadra". Alla vigilia della sfida con il Palermo, Montella si gode il suo rinforzo, ma trova anche il tempo per polemizzare con l'Inter: "Mi piacerebbe capire un po' di più questo fair-play finanziario. Sembrava non avessero le risorse, e invece...".

Aspettando Diamanti, che non è stato convocato, meglio fare i conti con i punti fermi della Viola. A partire da Mario Gomez, l'uomo che deve garantire alla Fiorentina un salto di qualità in zona gol: "Ci sono dei momenti nella carriera di un giocatore in cui ti può girare tutto torto - dice Montella -. Mario è anche molto sfortunato. Penso che abbia perso un po' della sua autostima e cercheremo di riportarlo su suoi livelli. Però, certamente, spero che si arrabbi di più per i gol sbagliati e chieda meno scusa. Per quanto riguarda le soluzioni in campo abbiamo varie risorse".Tra queste sicuramente Joaquin: "Si sta sacrificando molto per la squadra e sono contento per lui. Lo stesso vale per Cuadrado che si sta adattando al nuovo ruolo. Si sacrificano entrambi molto e spero che Cuadrado torni a fare male in attacco segnando ma già dalla gara di Parma ci è andato vicino procurandosi un calcio di rigore. Anche perché davanti creiamo molto ma raccogliamo poco...".

E allora ecco che si torna su Diamanti, sull'utilizzo futuro che ha in mente di lui Montella: "In lui abbiamo visto caratteristiche che possono far comodo. Lo abbiamo scelto, ci piace e pensiamo che possa dare molto". E' il sostituto di Ilicic? "Il non legare in un ambiente ci sta, ma sarebbe una sconfitta per lui. Lui dovrebbe riuscire a emergere dalle difficoltà che si sono venute a creare e sono in parte anche state ingigantite".

Infine un pensiero per Dybala: "Quando ero a Catania il direttore Lo Monaco mi disse che aveva trovato un giocatore che mi assomigliava molto ma era già troppo caro per le casse del Catania. L’ho osservato con il tempo ed effettivamente abbiamo caratteristiche simili. Lui e Vazquez stanno facendo molto bene".