Fiorentina, Montella: "Cuadrado non parte"

21:57 - La Fiorentina batte 3-1 l'Atalanta e vola ai quarti di finale di Tim Cup dove affronterà la Roma. A tener banco in casa viola è, però, sempre il mercato. Il tecnico Vincenzo Montella chiude le porte ad una possibile partenza di uno dei suoi big: "Cuadrado? Ad oggi non c'è nessuna possibilità che lui lasci la Fiorentina. Lui lo sa che certe cose vengono esagerate. Sono solo chiacchiere, lui è abbastanza estraniato da tutto".

La nota positiva della serata è senza dubbio la doppietta di Mario Gomez: "I gol aiutano un attaccante, non solo chi è abituato a farne tanti - le parole di un ex bomber del calibro di Montella -. E' un vantaggio per lui e per la squadra, avrà più fiducia in se stesso. Tutti hanno fatto un buon primo tempo, poi sul 3-0 un po' di attenzione è calata".



Il tecnico della Fiorentina parla poi della cessione considerata da molti affrettata di Marin: "Non ho avuto nessun problema con lui. Ha talento ed è un bravo professionista, voleva giocare un po' di più e non potevamo garantirglielo. Siccome vogliamo giocatori italiani, è arrivato Diamanti al suo posto. Gli auguro grande fortuna perché è un bravo ragazzo".



Attorno alla squadra viola sono circolate diverse voci di un clima burrascoso, smentite da Montella: "Non vedo tutto questo nervosismo, l'importante è che la squadra in campo sia compatta. Il resto sono situazioni normali". L'allenatore della Fiorentina tranquillizza tutti, infine, sulle condizioni di Badelj, uscito malconcio dal campo: "Eravamo preoccupati, ma sembra che l'infortunio sia meno grave del previsto".