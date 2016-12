Fiorentina, Montella: "Credo nella rimonta, non siamo inferiori al Siviglia"

Il pesante passivo dell'andata (3-0 a Siviglia ) non cancella le speranze della Fiorentina e di Montella , che in vista della semifinale di ritorno d'Europa League crede nella rimonta: "Ci vuole una forte, reale, convinzione interiore e io ce l'ho. Dobbiamo crederci perché abbiamo fatto vedere che non valiamo meno di loro. Basta un gol per cambiare l'inerzia della partita. Ci vuole anche un po' di fortuna, che però arriva se te la vai a cercare".

Il tecnico non concede molte chance alla Fiorentina, ma è convinto che possano bastare: "Ne abbiamo poche, forse il 10- 15%, ma ce le vogliamo giocare bene. Quello che conta è forzare la partita mantenendo l'equilibrio. Non penso che sia necessario segnare nei primi minuti per avere più chance, non è importante quando segnare o avere un rigore: sarebbe importante restare in partita fino alla fine. Poi possiamo vincere anche 5-0, perché no. Ci avviciniamo ad un evento in cui c'è molta voglia di rivalsa, vedo grande concentrazione".



Montella non scioglie gli ultimi dubbi di formazione che riguardano soprattutto l'attacco: "Salah ieri aveva qualche problema alla schiena, credo e mi auguro che possa essere al 100%.Gomez? Sto valutando, ancora non ho deciso la formazione. Devo scegliere la strategia, se attaccare subito o se aspettare. Ilicic? Per la partita di domani dovremo puntare su tutte le nostre risorse considerando anche la condizione fisica dei singoli. Ilicic sta bene, può essere utile".