Fiorentina, Montella: "Conte non mi dica chi deve giocare e come" 

16:15 - "Massima disponibilità ad Antonio Conte, ma nessuno mi dovrà dire chi far giocare e come": è questa la risposta di Vincenzo Montella allo sfogo del ct della Nazionale. Ma l'allenatore della Fiorentina ci tiene a precisare che con l'ex bianconero c'è un "grande rapporto con lui che parte da lontano, lo stimo come persona e come allenatore, c'è da capire qual è il fine, anche perché ognuno è portato a tirare l'acqua al proprio mulino".

"Da parte mia, come sempre, c'e' la massima disponibilità, oltretutto Conte ha avuto l'umiltà di andare a incontrare noi allenatori - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - certo, nessuno mi dovrà dire chi far giocare e come, perché la cosa sarebbe diversa. Piuttosto, troverei interessante un continuo contatto con Conte per fare il punto sugli aspetti psico-fisici dei vari calciatori. Allegri ha proposto un confronto con il ct e tutti gli allenatori di serie A? E' una proposta interessante anche se non so cosa si potrebbe chiedere di più ad un club e a un allenatore di A".

Montella ha anche commentato quando dichiarato da Andrea Agnelli riguardo alla possibilità di "perdonare Luciano Moggi" a proposito di calciopoli: "In Italia - ha sorriso il tecnico viola - siamo bravi a perdonare a livello preventivo... ma dico questo a prescindere dal calcio". Infine una battuta sull'avvicendamento Mazzarri-Mancini alla guida dell'Inter: "Se sono rimasto sorpreso? Ormai nel calcio non mi sorprende più nulla. Sono situazioni che succedono, si va avanti. A Roberto faccio un grosso in bocca al lupo".

Ultime battute sulla situazione della Fiorentina: "Abbiamo grande motivazione e fiducia. I giocatori che tornano dalle nazionali stanno tutti bene, salvo Vargas che ha dormito poco. Gomez? giocherà contro il Verona, vedremo per quanto".