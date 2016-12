Fiorentina, Montella: "Col Milan ci giochiamo il campionato"

14:42 - Contro il Milan la Fiorentina sarà in emergenza, ma Montella vuole continuare l'ottima corsa in campionato: "Pizarro, Gomez e Savic non saranno del match - ha confermato il tecnico -, ma contro i rossoneri ci giochiamo il campionato. Dobbiamo restare concentrati su tutti i fronti e col Milan è importante come in coppa". L'ambizione è tanta: "Non dobbiamo accontentarci di quello che stiamo facendo. Meglio un tour de force che il divano di casa".

Tra squalifiche, assenze e ritorno di Europa League Montella è alle prese con qualche grattacapo di formazione: "In difesa non siamo messi bene. Savic e Tomovic non ci saranno, dobbiamo far giocare sempre gli stessi e da parte loro ci sarà bisogno di uno sforzo supplementare anche a livello mentale. Non siamo stanchi, siamo un grande gruppo e lo si vede in questo tour de force. Meglio giocarlo comunque, perché ce lo siamo conquistato sul campo. Meglio così rispetto a guardare le partite da casa".

L'avversario di turno è il Milan che non sta vivendo il suo periodo migliore e al quale Montella è accostato per la prossima stagione: "In questi giorni no dai, c'è solo Sarri in corsa. Meglio così, non c'è spazio per le distrazioni. I rossoneri non stanno facendo bene, come l'anno scorso, ma vennero qua a vincere. Hanno giocatori importanti e possono metterci in difficoltà. Servirà essere molto organizzati e farò le scelte migliori per vincere la partita stando attenti alle condizioni fisiche di ognuno". Su Inzaghi: "Forse si aspettavano troppo di più da lui. Magari è cresciuto, vediamo sul campo".

Anche in attacco c'è emergenza e potrebbe giocare Gilardino contro la sua ex squadra: "Sicuramente è una motivazione in più per lui, vedremo. Ha grande voglia, vive per il gol e ha determinate caratterisiche che fino a questo momento l'hanno un po' penalizzato. Pepito Rossi? Sta bene, ma non si è ancora allenato col gruppo. Babacar? Deve capire cosa vuole fare del suo talento, mentre Bernardeschi si allena bene col resto della squadra ma non deve avere fretta di rientrare".