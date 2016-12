Fiorentina, Montella: "Ci serve qualche rinforzo"

19:06 - Dopo il pareggio nel derby contro l'Empoli, Montella vede il bicchiere mezzo pieno. "Era una buona occasione per guadagnare punti in classifica, ma le gare vanno sempre giocate. Nel finale abbiamo anche rischiato la beffa, la squadra ha dato tutto. Il pareggio può starci", ha spiegato. Poi sul mercato: "ll presidente ha detto che ci sarà qualche ritocchino e qualcosa può servire. Giovinco? Forse è troppo caro per noi..."

In casa la Fiorentina fatica e Montella attribuisce il problema soprattutto all'atteggiamento degli avversari: "Ci sta mancando forse la giocata per sbloccare le partite. Anche oggi abbiamo fatto noi la gara, siamo stati sempre nella metà campo loro ed abbiamo concesso solo qualcosa in contropiede. In casa facciamo fatica perchè troviamo squadre che si chiudono, se non riusciamo a mettere al tappeto l'avversario poi rischiamo di pareggiare come è successo adesso".



Quanto invece ai singoli, il tecnico viola promuove Gomez: "E' stato molto sfortunato oggi, le sue caratteristiche le conosciamo, da lui ci aspettiamo tanto in fase di finalizzazione. Si chiude per lui un 2014 non fortunato, speriamo che l'anno prossimo possa essere migliore per lui". Infine qualche battuta sul mercato di gennaio: "Il presidente ha detto che ci sarà qualche ritocchino sul mercato. Probabilmente qualcosa ci può servire. Probabilmente in attacco e sugli esterni. E' anche vero che adesso abbiamo 34 calciatori in rosa, è chiaro che siano troppi. Giovinco? Forse è troppo caro per noi...".