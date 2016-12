Fiorentina: Montella cerca il gol... giovane

16:45 - L'infortunio di Giuseppe Rossi e i –troppo frequenti- problemi fisici di Mario Gomez costringono Montella a fare quello che, in Italia, non molti osano: puntare sui giovani. Domenica la Fiorentina affronta l’Inter. Erano tante le aspettative per le due squadre, quarta e quinta nella scorsa stagione. L’obiettivo, per entrambe, è vincere e non perdere ulteriore terreno dalla testa. Quindi campo aperto per le sorprese della stagione: Bernardeschi e Babacar.

I viola sono fermi a 6 punti in 5 giornate, molti meno degli 10 allo stesso punto del campionato 2013/14. Oltre ai nomi importanti già citati Montella ha altre lacune in attacco: Cuadrado è un po’ acciaccato, ma dovrebbe rientrare negli 11 che scenderanno in campo contro l’Inter; Ilicic è un’incognita, ha bisogno di fiducia ed è spesso incostante; Joaquin, fermo con il Torino, dovrebbe saltare anche il match di domenica.

La via della ‘risalita’ non può quindi che passare dalle giovani punte viola, Bernardeschi e Babacar, costretti dal caso a sostenere sulle spalle tutto il peso dell’attacco di una formazione e di una città che si aspetta molto. Entrambi i ragazzi (l’italiano classe 1993 e il senegalese 1994) provengono dalla ‘cantera’ della Fiorentina e hanno ora la possibilità di migliorare un reparto offensivo che all’attivo ha solo due reti segnate.

Babacar è tornato a Firenze dopo un’interessante stagione al Modena in Serie B (20 gol in 41 partite). Ha già segnato in campionato, salvando il match con contro il Torino. E’ dotato di grande forza fisica e di un tiro potente, che può far male a qualsiasi difesa.

Bernardeschi è la vera sorpresa dell’Europa League italiana. Ha segnato in entrambi i 3-0 dei Viola in Europa e ha dimostrato una certa personalità: un gran mancino, accelerazioni dalla sinistra e tanta sostanza e assist. L’attaccante di Carrara è anche in pole position nelle scelte di mister Di Biagio per l’Under-21. Anche lui arriva dalla B, più precisamente dal Crotone. Non ha segnato quanto il ghanese (12 gol in 38 giornate), ma ha mostrato una classe che fa sperare per il futuro.

Quindi 30 gol in due, anche se nella serie cadetta, che però potrebbero far correre la Fiorentina. I tifosi ci sperano, le prime partite insieme sono incoraggianti, e Montella non può far altro che credere in questi due campioni del futuro. O del presente.