Fiorentina, Montella ai tifosi: "Questa squadra merita rispetto"

E' molto amareggiato Montella dopo la partita persa contro il Siviglia. A fare male sono i fischi del Franchi: "Chi paga il biglietto può esprimere il suo pensiero, ma i giocatori non li meritavano per quello che hanno fatto e per come si impegnano. La squadra merita più rispetto - ha detto il tecnico viola - I tifosi presenti non riconoscono la nostra dimensione. Forse qualcuno dei giocatori dopo stasera lo perderemo. Il mio futuro? Vedremo".