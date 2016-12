Fiorentina, Mario Suarez potrà giocare col Milan

Vigilia col giallo Mario Suarez per la Fiorentina. Il centrocampista ex Atletico Madrid sta bene, ma correva il rischio di saltare la sfida contro il Milan per un problema burocratico. Colpa di una squalifica rimediata in Copa del Rey con la maglia dei Colchoneros. Per la Fifa e l'avvocato della Viola lo spagnolo dovrà scontare il turno di stop nella competizione italiana analoga, quindi la Coppa Italia, mentre la Lega sembrava più dubbiosa. Dopo ore di incertezze, la Fiorentina ha poi fatto sapere che la Federazione ha dato via libera al centrocampista spagnolo: caso risolto. Un problema in meno per Paulo Sousa che, prima della soluzione, si era detto preoccupato: "Quando non hai delle certezze sei in difficoltà".